شكرا لقرائتكم خبر عن أوراوا رد ديموندز يخاطب الهلال رسميًا قبل نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي أوراوا رد ديموندز الياباني، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022.

أوراوا رد ديموندز يطالب الهلال بـ3000 تذكرة

وتقدم مسئولو نادي أوراوا رد ديموندز الياباني، بطلبًا رسميًا إلى نظيره نادي الهلال، قبل مواجهتهما المنتظرة في نهائي دوري أبطال آسيا.

وطلب نادي أوراوا، من الإدارة الهلالية، توفير 3000 تذكرة، للجماهير اليابانية، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يُقام في العاصمة السعودية "الرياض".

وينتظر مسؤولو النادي الياباني، رد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على هذا الطلب.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

والجدير بالذكر أن نادي الهلال، سيستضيف أوراوا رد ديموندز، يوم 29 أبريل 2023، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يحل ضيفًا عليه في الإياب، يوم 6 مايو.