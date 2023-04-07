السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع أكثر من 280 ألف متر مكعب من المخلفات خلال شهر مارس



جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري، للمدينة برفع نحو 259,868 متراً مكعباً من المخلفات وتنظيف أكثر من 230,327 كم طولياً من الشوارع، وذلك استمراراً لأعمال النظافة للارتقاء بجودة الحياة، التي تعدّ من أهداف رؤية

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة صالح الزهراني، أن جهود الأمانة خلال شهر مارس الماضي شملت تطهير 76,707 أمتار طولية من الشوارع الرئيسة وتنظيف 211,978 كم طولياً من الشوارع الفرعية، و1,040,000 كم مربع من طرق المشاة، بجانب غسل 819 كم طولياً بالشوارع والأرصفة، ورفع 64,703 أمتار مكعبة من المخلفات ذات الحجم الكبير، بجانب إزالة 106 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و5,638 من اللوحات الإعلانية وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

وأضاف الزهراني أن أعمال النظافة استهدفت تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في جميع المحاور الرئيسة بالمدينة، كما أشار إلى حملة رفع الصبات المهملة في الساحات والشوارع الرئيسة إلى جانب إزالة 20,411 طناً من مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء، بالإضافة لأعمال إزالة بقايا مخلفات طعام الطيور وطمس الكتابات على الجدران، والتخّلص منها بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 58,978 حاوية وصيانة واستبدال 3,193 حاوية.

// انتهى //

10:54ت م

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جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري، للمدينة برفع نحو 259,868 متراً مكعباً من المخلفات وتنظيف أكثر من 230,327 كم طولياً من الشوارع، وذلك استمراراً لأعمال النظافة للارتقاء بجودة الحياة، التي تعدّ من أهداف رؤية السعودية 2030.وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة صالح الزهراني، أن جهود الأمانة خلال شهر مارس الماضي شملت تطهير 76,707 أمتار طولية من الشوارع الرئيسة وتنظيف 211,978 كم طولياً من الشوارع الفرعية، و1,040,000 كم مربع من طرق المشاة، بجانب غسل 819 كم طولياً بالشوارع والأرصفة، ورفع 64,703 أمتار مكعبة من المخلفات ذات الحجم الكبير، بجانب إزالة 106 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و5,638 من اللوحات الإعلانية وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.وأضاف الزهراني أن أعمال النظافة استهدفت تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في جميع المحاور الرئيسة بالمدينة، كما أشار إلى حملة رفع الصبات المهملة في الساحات والشوارع الرئيسة إلى جانب إزالة 20,411 طناً من مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء، بالإضافة لأعمال إزالة بقايا مخلفات طعام الطيور وطمس الكتابات على الجدران، والتخّلص منها بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 58,978 حاوية وصيانة واستبدال 3,193 حاوية.// انتهى //10:54ت م0050

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.