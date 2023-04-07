السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10735إصابة بكورونا



سيئول 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10735 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و318 حالة.

// انتهى //

08:53ت م

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سيئول 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 10735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ، ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و849 ألفا و559 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و318 حالة.// انتهى //08:53ت م0043

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