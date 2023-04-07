السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في إثراء الموارد التعليمية المفتوحة



أبهـا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

حققت جامعة الملك خالد الجامعات

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات السعودية، جاء نتيجة لعدد من مشاريع ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، مؤكدًا أن الجامعة أسهمت في إتاحة ١٦٦٨ موردًا تعليميًّا وتجاوز التفاعل ١٠٠ ألف.

يذكر أن الجامعة حققت جوائز عالمية متعددة في مجال التعلم الإلكتروني وإتاحة وإثراء الموارد التعليمية المفتوحة.

// انتهى //

06:02ت م

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أبهـا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسحققت جامعة الملك خالد الجامعات السعودية المركز الأول في مجال إثراء الموارد التعليمية المفتوحة عبر منصة OERx، وذلك وفق التقرير الذي أصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات السعودية، جاء نتيجة لعدد من مشاريع ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، مؤكدًا أن الجامعة أسهمت في إتاحة ١٦٦٨ موردًا تعليميًّا وتجاوز التفاعل ١٠٠ ألف.يذكر أن الجامعة حققت جوائز عالمية متعددة في مجال التعلم الإلكتروني وإتاحة وإثراء الموارد التعليمية المفتوحة.// انتهى //06:02ت م0036

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.