السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف ترفع أكثر من 300 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمدينة سكاكا



سكاكا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

رفعت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة الجوف 300,500 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم في شوارع وأحياء وميادين مدينة سكاكا خلال عام 2022م، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة والبلديات التابعة كثفت حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، وذلك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعا المتحدث الرسمي جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وبلدياتها وتقديم البلاغات والشكاوى والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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04:23ت م

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