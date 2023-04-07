السعودية اليوم / تواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم



بريدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

تواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء أمس، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم، ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار بإذن الله تعالى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.