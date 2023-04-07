اخبار السعوديه

الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ديناميكيات الشرق الأوسط تتغير بقيادة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الإعلام سلمان الدوسري: سعدنا بوزارة الإعلام بتشريف الوزراء والمسؤولين وزملائي الإعلاميين سحور الإعلام، الذي أقامته الوزارة.

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر: اتفقنا أن يكون هذا السحور سنويًّا، نتبادل فيه الرؤى والأفكار؛ من أجل تعزيز التواصل والتكامل والتعاون، ولتحقيق أهدافنا الاتصالية والإعلامية.

ونشر الوزير عددًا من الصور على موقع تويتر، كما نشر حساب الوزارة عددًا من الصور أيضًا توثق الحدث.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا