شكرا لقرائتكم القبض على شخص قاد مركبته بتهور وركب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص؛ لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن شرطة الرياض قبضت على شخص؛ لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.