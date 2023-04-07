السعودية اليوم / انطلاق مبادرة "كورنيش الألوان" بمحافظة جدة ضمن برنامج جودة الحياة



جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

انطلقت بمحافظة جدة أمس، مبادرة "كورنيش الألوان" لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية، بالشراكة بين أمانة محافظة جدة وجمعية عيون جدة، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر وتم تنفيذها على 8 مراحل وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين.

وشارك في تنفيذ المبادرة 10000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات، ومن مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي أن الجمعية تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة مع شركائها وفي مقدمتهم محافظة جدة و أمانة المحافظة، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، لإزالة التشوه البصري عن مدينة جدة، لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في البلاد، وهو ما حرصت عليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - ضمن رؤية

ونوه بدعم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة للمبادرة، ومشاركة سموه مرتين في بداية تلوين الكورنيش وفي ختام التلوين، وكذلك دعم معالي أمين محافظة جدة صالح التركي لهذه المبادرة، التي كان لهما الأثر الكبير في تحفيز العاملين في الجمعية وتحفيز آلاف المتطوعين والمتطوعات من مختلف مناطق المملكة حتى تم الانتهاء من هذا الإنجاز الجميل الذي ترك صدى كبير في داخل وخارج البلاد.

يذكر أن برنامج جودة الحياة يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

// انتهى //

02:13ت م

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جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسانطلقت بمحافظة جدة أمس، مبادرة "كورنيش الألوان" لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية، بالشراكة بين أمانة محافظة جدة وجمعية عيون جدة، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة بالمحافظة.وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر وتم تنفيذها على 8 مراحل وصولاً لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة وتعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين.وشارك في تنفيذ المبادرة 10000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات، ومن مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين ووضع علامات بصرية عالية الجودة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي أن الجمعية تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة مع شركائها وفي مقدمتهم محافظة جدة و أمانة المحافظة، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، لإزالة التشوه البصري عن مدينة جدة، لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في البلاد، وهو ما حرصت عليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠.ونوه بدعم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة للمبادرة، ومشاركة سموه مرتين في بداية تلوين الكورنيش وفي ختام التلوين، وكذلك دعم معالي أمين محافظة جدة صالح التركي لهذه المبادرة، التي كان لهما الأثر الكبير في تحفيز العاملين في الجمعية وتحفيز آلاف المتطوعين والمتطوعات من مختلف مناطق المملكة حتى تم الانتهاء من هذا الإنجاز الجميل الذي ترك صدى كبير في داخل وخارج البلاد.يذكر أن برنامج جودة الحياة يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.// انتهى //02:13ت م0026

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.