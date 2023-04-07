شكرا لقرائتكم لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مباشرة من مسجد قباء، جهود الفرق الصحية في متابعة صحة المعتمرين وقياس إجهادهم بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

ويواصل برنامج سواعد الصحة تقديم خدماته لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك تحت شعار تطوعك عبادة.

تعزيز الجانب الديني والإنساني

يذكر أن الحملة تأتي استكمالًا لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقًا من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، وذلك من خلال طرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة، بمشاركة آلاف المتطوعين.

وتركز حملة تطوعك عبادة على إبراز جهود المتطوعين الصحيين وما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن، ثم خدمة وطنهم.