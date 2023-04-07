شكرا لقرائتكم عمار تقي: الجمهور السعودي هو رقم واحد عندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الإعلامي عمار تقي، أن أبرز متابعيه من الجمهور السعودي، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودي هو رقم واحد، يليه العراق، ثم الإمارات.

ونفى تقي خلال لقائه مع برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية، اعتماده في برنامج الصندوق الأسود على إستراتيجية معينة موجهة للجمهور السعودي، مؤكدًا أنه لا يعتمد أي قصص موجهة للجمهور السعودي.

ترك العمل في البترول واحترف الإعلام

ولفت تقي إلى أنه عمل في البترول ثم تفرغ للعمل الإعلامي، قائلًا: طلقت عملي في البترول طلاقًا بائنًا قبل ثلاث سنوات وتفرغت للإعلام.