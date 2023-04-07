شكرا لقرائتكم معدل ملاك المنازل بالسعودية ارتفع لـ 60% بعد رؤية 2030 ولم يتغير باليابان منذ 50 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، بـ رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها ساهمت في ملكية المنازل بشكل مذهل.

وقال إيواي خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن قبل رؤية 2030 كان ملاك المنازل في المملكة يمثلون نسبة 48% واليوم يتخطون 60%، بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عامًا.

وهنأ السفير الياباني المملكة على هذا الإنجاز، قائلًا: أهنئكم على هذا الإنجاز، وعلى هذه المبادرة الناجحة.