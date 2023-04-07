شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي المدينة المنورة: أمطار متوسطة حتى الـ9 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد – اليوم- من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الطقس المتوقع

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توسع الحالة الممطرة السادسة عشرة التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

وقال الحصيني في تغريدة على موقع تويتر: حسب المراصد متوقع أن تشهد المملكة من يوم الخميس 15/ 9 إلى صباح الجمعة 16/ 9/ 1444هـ، توسع الحالة الممطرة السادسة عشر نواحي المنطقة الوسطى لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وشرقي الشمالية وحائل وجنوب المدينة وغرب الصمان بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة إلا أن يصرفها الله والله أعلم.