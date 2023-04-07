شكرا لقرائتكم بدايات البريد السعودي يستعرضها تركي الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض الأمير تركي الفيصل، بدايات البريد السعودي في المملكة، موضحًا أن وسيلة التنقل حينها كانت بـ الحصان أو الحمار، أو الجمل.

وقال الفيصل خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن وسيلة التنقل كانت بالحمار أو الجمل، والجمل– البعير- في ذلك الحين حسب ما بنسمع، حينما تم إنشاء خدمة البريد كان أغلبه يوزع عن طريق الجمال.

وتابع الأمير تركي الفيصل: كان أسرع سرعة يقضيها بين الرياض وبين مكة مثلًا كانت بـ 7– 8 أيام لإيصال البريد من خلال الجمال التي تخدم في خدمة إيصال البريد.