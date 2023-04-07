السعودية اليوم / محافظة الدلم تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني



الدلم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي، حيث وفرت خلال مائدة الإفطار، أكثر من 12500 وجبة منوعة، شارك في تحضيرها وتنفيذها منسوبي البلدية وأبناء المحافظة المتطوعين والمتطوعات، وذلك لمبدأ تنمية المسؤولية الاجتماعية.

كما نفذت بلدية الدلم عددا من المبادرات بالتعاون مع الشركاء، كان من أبرزها مبادرة "إفطار صائم"، وذلك بتوزيع أكثر من 3000 وجبة إفطار للصائمين بطرق المحافظة والمسافرين منذ بداية الشهر الكريم، إضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والدينية والاجتماعية والرياضية تستهدف أفراد الأسرة، وذلك لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والمجتمع.

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01:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.