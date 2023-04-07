السعودية اليوم / أهالي القطيف يحيون المناسبة التراثية الشعبية "القرقيعان"



القطيف 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

شهدت محافظة القطيف إحياء الأهالي المناسبة التراثية الشعبية "القرقيعان" التي تقام يوم وليلة النصف من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وفي هذه المناسبة جاب الأطفال بعد إفطار يوم أمس الشوارع الداخلية للقرى والأحياء بالمحافظة، ووقفوا عند أبواب المنازل حاملين الأكياس القماشية أو البلاستيكية ليجمعوا فيها توزيعات المنازل من المكسرات والحلويات والبسكويت والشكولاتة وغيرها من المأكولات المحببة لدى الأطفال.

وعمد الأطفال أولادًا وبناتًا في مناسبة القرقيعان للبس الملابس التراثية والشعبية القديمة، وترديد الأهازيج القديمة المأخوذة من الموروث الشعبي، والفرحة والبسمة مرتسمة على وجوههم.

وفي مشروع الرامس بوسط العوامية، انطلقت أمس فعاليات القرقيعان التي تنظمها إدارة المشروع بالشراكة مع هيئة التراث لمدة 3 ليال من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وتتضمن فعاليات القرقيعان بمشروع الرامس ٣٥ ركنًا، منها أركان جهات القطاع العام والقطاع الخيري، وأركان للأطفال وللحرفيين وللأسر المنتجة والتصوير، والرسم على الوجه، والرسم والتلوين، وألعاب متنوعة، إضافة إلى مشاركات للفرق الشعبية، والشعراء، وتقديم توزيعات وهدايا للأطفال .

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