السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 52 مهاجرًا غير شرعي من الغرق



تونس 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس

أنقذ حرس الحدود البحري التونسي ليلة أمس 52 مهاجرًا غير شرعي بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر بمحافظتي المنستير والمهدية.

وأوضح المتحدث باسم الحرس التونسي - في بيان الليلة - أنه جرت إحالة المهاجرين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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