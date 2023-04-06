السعودية اليوم / " الشؤون الإسلامية " تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في أكبر جوامع نيودلهي



نيودلهي 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الهند، حيث شهد جامع أبي بكر الصديق بوسط العاصمة نيودلهي التابع لمركز أبو الكلام أزاد للتوعية الإسلامية تنظيم البرنامج بحضور يومي تجاوز الألف صائم ليصل مجموع من يتم تفطيره في هذا المركز أكثر من 30 ألف صائم طوال الشهر، وسط منظومة متكاملة يقدمها البرنامج من الخدمات التوعوية والإرشادية لعموم الصائمين التي يشارك بتقديمها نخبة من الدعاة.

بدوره، قدم رئيس مركز أبو الكلام أزاد للتوعية الإسلامية الشيخ محمد عبدالحميد الرحماني، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم المسلمين بالهند، مؤكداً أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حلقة فريدة من عقد لعطاءات المملكة الخيرة التي تتعاهد بها المسلمين في شهر رمضان المبارك كل عام، سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأثنى عدد من المشاركين في مائدة الإفطار على الدور الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاه إخوانه المسلمين بالهند من دعم ومساندة لاسيما فيما يلامس حاجتهم في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن موائد الإفطار الجماعي في المساجد والمراكز الإسلامية التي ينفذها البرنامج أضحت من المعالم البارزة التي تؤكد رسالة المملكة في شهر العطاء.

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23:58ت م

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