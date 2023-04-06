السعودية اليوم / قوات أمن المنشآت تدشِّن مشروعَ التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

دشَّن قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وذلك في مقر قيادة القوات بالرياض.

ويهدف البرنامج إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام، مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.

يأتي ذلك ضمن سعي قوات أمن المنشآت للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومي في المملكة .

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23:54ت م

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