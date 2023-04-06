

المدينة المنورة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير عربات كهربائية ومتحركة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي، بالإضافة إلى توفير أكثر من ٢٥٠٠ عربة متحركة تُعار لهم مجاناً عبر المكتب المخصص لذلك فى الجهة الجنوبية الغربية مخرج رقم ۳۰۹ والجهة الشرقية الشمالية مخرج رقم ٣٤٣.

كما تهتم الوكالة بتخصيص وتهيئة ١٢ مصلى خاصًّا بكبار السن وذو الإعاقة على مقربة من أبواب المسجد النبوي و٤ مصليات في الساحات وغرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ ۱۰۰ شخص، وقد جهزت لأداء الصلاة فيها والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال ترجمتها بلغة الإشارة.

كما هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مصاعد كهربائية للوصول لسطح المسجد النبوي و مصعد كهربائي في مواقف السيارات في الوحدة الخاصة بين مرفق رقم 1ومرفق رقم ٢ في الجهة الجنوبية، ومصعدين كهربائيين في الجهة الغربية باب ٩ والجهة الشرقية باب ٣٣ لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للسطح، بالإضافة إلى توفير دورات مياه خاصة بهم في جميع المرافق الصحية في قسمي الرجال والنساء.

// انتهى //

23:26ت م

0201





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصليات خاصة و عربات كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.