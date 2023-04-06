السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يوقع اتفاقية تعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية



جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

وقَّع الوقف العلمي اتفاقية تعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث يسعى الطرفان لتوثيق العلاقة بينهما في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، بما يحقق أهدافهما في خدمة الحِراك العلمي.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا لمسيرة سابقة من التعاون المتبادل بينهما، حيث سبق أن أطلق الوقف العلمي برنامجه (رخصة قيادة الحياة الزوجية)، وهو البرنامج الذي يستهدف المقبلين على الزواج؛ بهدف تأهيلهم معرفيًّا بجوانب الحياة الزوجية، على يد نخبة من المدربين المتخصصين في المجالات ذات العلاقة، وتم اعتماده كأحد متطلبات المستوى الثالث من مقرر الثقافة الإسلامية لطلاب وطالبات الجامعة من قبل كلية الآداب، حيث عمت فائدته على المئات من طلاب وطالبات الجامعة، إلى جانب الرعاية التي قدمها الوقف العلمي خلال الشهر المنصرم لدعم النسخة الخامسة من ملتقى (باحثون) الذي نظَّمته وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي،الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا لتقديم نتاجهم العلمي في إطار علمي نقدي، وتطوير المهارات البحثية والعلمية لطلبة الدراسات العليا في الكلية، وتطوير قدراتهم في العرض والإلقاء، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أبحاث متنوعة ومختلفة من جميع تخصصات الكلية.

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23:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.