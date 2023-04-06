السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تواصل جهودها اليومية خلال شهر رمضان



المدينة المنورة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها اليومية في شهر رمضان المبارك لخدمة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزواره على أكمل وجه.

ومن الأعمال والجهود التي تقدمها الرئاسة، الإشراف على تشغيل "روبوتات" التعقيم التي تعمل بشكل ذاتي في الممرات الرئيسية للمسجد النبوي، حيث يتم تشغيل 5 "روبوتات" بشكل يومي؛بهدف زيادة كفاءة التعقيم في المسجد بمقدار 10 لتر يوميًّا من المواد الصديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

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23:13ت م

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