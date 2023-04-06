السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشِّن أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام



مكة المكرمة في ١٥ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣م واس

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - اليوم- أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التي تقدمها الرئاسة ضمن برنامج "أطفالكم معنا بأمان"، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها.

وتقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة في نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد - رحمه الله - ومدخل باب السلام.

وأشاد معاليه بهذه الخطوة التي تسهم في تأدية قاصدي المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

//انتهى//

23:08ت م

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