شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهي إستثماره الرياضي فى مصر بسبب الأهلى.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مالك نادي بيراميدز سالم الشمسي، عن إنسحابه من الإستثمار الرياضي فى مصر، على خلفية الأحداث الأخيرة التى تسبق مواجهة الأهلى وبيراميدز فى نهائي كأس مصر، والمقرر له يوم الإثنين المقبل.

وكشف البيان، أن السبب فى الإنسحاب من الإستثمار الرياضي، هو نظرية عدم تكافؤ الفرص بين الأندية، جاء ذلك بعد أن أنتهت التذاكر المخصصة لمباراة بيراميدز والأهلى فى أقل من ساعة من طرحها للجماهير.

حيث يري بيراميدز أن تعرض للظلم فى عملية طرح التذاكر بين الجمهورين، وفقا لتوقيت البيان الذي صدر منذ قليل، مما يجعل مسئولي بيراميدز يجتمعون فى نهاية الموسم لإنهاء علاقتهم بالنادي.

هذا وكان تعادل بيراميدز فى لقاء الجولة الماضية أمام المقاولون العرب دون أهداف فى المواجهة التى أقيمت فى الأمس، ضمن آخر مواجهات الفريق قبل مواجهة الأهلى.



موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره بيراميدز يوم الإثنين القادم، فى نهائي كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلى صعد لنهائي البطولة، بعد إقصاء سموحة فى الدور قبل النهائي، فى حين تمكن بيراميدز من إقصاء الزمالك في نصف النهائي الآخر عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.