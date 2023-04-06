شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب مورينيو من تدريب منتخب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، من تدريب المنتخب السعودي بالفترة المقبلة.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي، أعلن رحيله بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد السعودي، من أجل تدريب سيدات منتخب بلاده.

وأشارت التقارير الواردة من الرياض حسب مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، للرد على تقارير التفاوض مع مورينيو مؤخرًا.

وقال مصدر خاص من داخل الاتحاد السعودي "غير صحيح ما ينشر حول العرض المقدم إلى جوزيه مورينيو أو فتح باب التفاوض معه".

وتابع المصدر: "حتى الآن لم يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بعروض لأي مدير فني من أجل خلافة هيرفي رينارد بالفترة المقبلة".

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت الإيطالية"، أن جوزيه مورينيو تلقى عرضًا للعمل في السعودية، والحصول على راتب سنوي بقيمة 60 مليون يورو، سواء مع المنتخب الأول أو النصر أو اتحاد جدة.