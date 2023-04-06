شكرا لقرائتكم أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التي تقدمها الرئاسة ضمن برنامج “أطفالكم معنا بأمان”، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها.

تحمل اسم الطفل ورقم ولي الأمر

وتقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛ لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة في نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد – رحمه الله – ومدخل باب السلام.

وأشاد السديس بهذه الخطوة التي تسهم في تأدية قاصدي المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

ونشرت قناة الإخبارية، لقطات مصورة توثق تفعيل الأجهزة داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمة إلى القاصدين من الزائرين والمعتمرين.