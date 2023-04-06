اخبار السعوديه

فهد بن سلطان يواسي أسرة البازعي في وفاة فقيدها صالح البازعي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم فهد بن سلطان يواسي أسرة البازعي في وفاة فقيدها صالح البازعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ديناميكيات الشرق الأوسط تتغير بقيادة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة البازعي في وفاة فقيدها الشيخ صالح العبدالله البازعي.

وأعرب فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البازعي كافة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

شكر وتقدير

ومن جهته أعرب ابن الفقيد عبدالله البازعي باسمه ونيابة عن الأسرة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا