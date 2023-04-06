شكرا لقرائتكم إخماد حريق في شاحنة على طريق جدة – مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الفرق الميدانية في جدة، أخمدت حريقًا في شاحنة على طريق جدة – مكة، ولا إصابات.

ونشر المدني عبر تويتر، صورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجال المدني في مباشرة الحوادث الخاطرة على مدار الساعة.

حريق آخر

في وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع تويتر.

كما نشر المدني صورًا توثق الحادث.