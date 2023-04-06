شكرا لقرائتكم دعاء السديس والحذيفي ليلة 16 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أم الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المصلين في المسجد الحرام، بمكة المكرمة، لأداء صلاتي العشاء والتراويح ليلة 16 رمضان 1444هـ.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة القرآن الكريم، دعاء وخشوع السديس في ختام الصلاة قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، يا الله، نسألك يا الله يا بديع السموات والأرض، المنان ذا الجلال والإكرام، ذا الطول والإنعام، أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تجيرنا من النار.

المسجد النبوي

فيما أم الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي المصلين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، لأداء صلاتي العشاء والتراويح ليلة 16 رمضان 1444هـ.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة السنة النبوية، دعاء وخشوع الإمام لحظة ختام الصلاة، قائلًا: اللهم لك الحمد لا يبلغ إحصاءه قولنا تقر به قلوبنا وتلفظ به ألسنتنا، اللهم لك الحمد التام الأوفى، كما تحب من الحمد وترضى، اللهم عليك نتوكل، وإياك نستعين.