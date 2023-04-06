شكرا لقرائتكم التويجري: الميزانية كانت عملًا بسيطًا في السابق والوضع تغير تمامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي عن أن الميزانية في السابق كانت عملًا بسيطًا جدًا تحت مسؤولية وزارة المالية فقط، مبنية على افتراضات أسعار النفط أما اليوم فالأمر تغير تمامًا.

سيناريوهات بشكل أشمل

وأضاف التويجري خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC”، أنه تم التفكير بطريقة أشمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، موضحًا أن سموه قال إنه يرغب في رؤية ليست السيناريوهات الموجودة، لكن البحث عن “ماذا يعني كل سيناريو وما هي الأولويات الوطنية وما المصاريف التي يتم دفعها ويكون لها أثر على الوظائف والنمو وتحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي بشكل عام. فبدأت الأسئلة الحقيقية تظهر”.

إعداد الميزانية

من جانبه، قال هندي السحيمي مساعد وزير المالية، إن ولي العهد كان يرغب في التخطيط المالي ومعرفة سقف الإنفاق، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة في نهاية 2015 بشأن أفضل الممارسات العالمية في إعداد الميزانيات العامة للدول.

وأضاف السحيمي أن هذه الدراسة نتج عنها أن الممارسات المتعارف عليها تعتمد على التخطيط المالي الذي يعتمد من خلال تحدد سقف الإنفاق وتستهدف إيرادات معينة وتحدد طرقًا لتمويل العجز، مشيرًا أن ولي العهد رأى الدراسة ووافق عليها وتم اعتمادها بوزارة المالية.