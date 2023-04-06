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6 نصائح لتجنب التوتر والعصبية خلال الصيام

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الرياض - محمد الوسيري - قدمت مدينة الملك سعود الطبية، 6 نصائح مهمة تساعد على التخفيف من التوتر والعصبية خلال الصيام، مشيرة إلى ضرورة شرب الماء بكمية كافية بين وجبتي الإفطار والسحور.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية إنفوجراف يوضح طرق تجنب التوتر والعصبية ومنها إدراك جوهر الصيام وتهذيبه للنفس.

نصائح للحد من التوتر

1 ـ إدراك جوهر الصيام الذي يهذب النفس ويعودها على السكينة.

2 ـ التنفس بعمق والذي يساعد على الاسترخاء ويخفف مشاعر التوتر.

3 ـ عدم الخوض في أي نقاشات غير مهمة خلال فترة الصيام.

4 ـ ممارسة التي تساعد على النوم والحصول على القسط الكافي كل ليلة.

5ـ  شرب الماء بكمية كافية بين وجبتي الإفطار والسحور.

6ـ الالتزام بمواعيد الوجبات وتناول الخضروات والفواكه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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