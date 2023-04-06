شكرا لقرائتكم موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب ملايين المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 إيداع الدفعة الـ65 من الدعم يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري.

موعد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

مستفيدو دفعة مارس

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ64، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال منها أكثر من 2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، لافتًا إلى أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.