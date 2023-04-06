شكرا لقرائتكم إطلاق أول رائدة فضاء سعودية والرائد القرني في مهمة تاريخية إلى الفضاء والموعد مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه عن تمنياته بالتوفيق لأول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمتهما التاريخية العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

أبطال الوطن

وقال وزير الاتصالات في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات”.

وأضاف “بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله.. السعودية نحو الفضاء”.

أول ثنائي سعودي

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قالت عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن كلًا من رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان في هذه المهمة الفضائية كأول ثنائي سعودي يشارك في رحلات الفضاء المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إرسال ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، حيث سيلتحقان بطاقم مهمة AX-2 الفضائية على متن الصاروخ فالكون 9 لمدة 10 أيام، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا.

ويأتي برنامج رواد الفضاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات في مقدمتها وزارة الدفاع، ووزارة الرياضة، وهيئة الطيران المدني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى شركة “أكسيوم سبيس” المختصة في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.