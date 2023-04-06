شكرا لقرائتكم طريقة تنظيف القولون في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، عن أفضل طريقة لتنظيف القولون في رمضان من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تنظيف القولون يتم من خلال الصوم في رمضان، أو بالانقطاع عن الطعام لمدة 16 ساعة في غير رمضان مع شرب المياه فقط.

ونصح الخضيري بالإفطار في رمضان على المياه والتمر يليها تناول الشوربة والخضار المسلوق أو السلطة، مُحذرًا من تناول أي معجنات أو مقليات أو دهون لمدة ساعتين، ويمكن تناول العشاء بعدها بنحو 3 أو 4 ساعات لتنظيف القولون.