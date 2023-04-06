اخبار السعوديه

فتح القبول والتسجيل للخدمات الطبية على رتبة (عريف - جندي أول)

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مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات...

fe02dc66ee.jpg الرياض : دوت الخليج
021fc9b7c8.jpg15 رمضان 1444 هـ

نسك لحمل عبوات زمزم بمطار جدة

علمت «دوت الخليج» أن هناك دراسة لمقترح من 4 جهات حكومية بوضع آلية تعريف للمعتمر عبر «نسك» بدلًا من تأشيرة معتمر للقادمين لمطار الملك...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png15 رمضان 1444 هـ

أمطار وبرد وسيول على 4 مناطق

هطلت أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، أدت إلى جريان السيول على أجزاء من...

icon-byline.pngالمناطق دوت الخليج وأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png15 رمضان 1444 هـ

330 شكوى بلدية في شهرين والرخص تتصدر الخدمات

سجلت منصة بلدي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، 330 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة، في وقت استنفرت وزارة الشؤون...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png15 رمضان 1444 هـ

99 % نسبة الاكتفاء الذاتي من البطيخ في

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99%، مبينة أن المملكة تنتج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png14 رمضان 1444 هـ

خدمات خاصة لذوي الهمم بالمسجد النبوي

يحظى المسنون وذوو الهمم داخل المسجد النبوي بخدمات خاصة أشبه بخدمات المطاعم وقت الإفطار من توفير طاولات ووجبات إفطار صائم في...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png14 رمضان 1444 هـ

242 متطوعا برفحاء

يشارك 242 متطوعًا ومتطوعةً معتمدين، بجمعية نماء للعمل التطوعي بمحافظة رفحاء، الكثير من أعمالها الإنسانية والتطوعية، من خلال 16...

icon-byline.pngرفحاء: دوت الخليج
icon-clock.png14 رمضان 1444 هـ

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