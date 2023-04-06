فتح القبول والتسجيل للخدمات الطبية على رتبة (عريف - جندي أول)

مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 رمضان 1444 هـ 15 رمضان 1444 هـ نسك لحمل عبوات زمزم بمطار جدة علمت «دوت الخليج» أن هناك دراسة لمقترح من 4 جهات حكومية بوضع آلية تعريف للمعتمر عبر «نسك» بدلًا من تأشيرة معتمر للقادمين لمطار الملك... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 15 رمضان 1444 هـ 15 رمضان 1444 هـ أمطار وبرد وسيول على 4 مناطق هطلت أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، أدت إلى جريان السيول على أجزاء من... المناطق دوت الخليج وأبها: محمد آل عمر المناطق دوت الخليج وأبها: محمد آل عمر 15 رمضان 1444 هـ 15 رمضان 1444 هـ 330 شكوى بلدية في شهرين والرخص تتصدر الخدمات سجلت منصة بلدي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، 330 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة، في وقت استنفرت وزارة الشؤون... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 15 رمضان 1444 هـ 15 رمضان 1444 هـ 99 % نسبة الاكتفاء الذاتي من البطيخ في السعودية كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99%، مبينة أن المملكة تنتج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 رمضان 1444 هـ 14 رمضان 1444 هـ خدمات خاصة لذوي الهمم بالمسجد النبوي يحظى المسنون وذوو الهمم داخل المسجد النبوي بخدمات خاصة أشبه بخدمات المطاعم وقت الإفطار من توفير طاولات ووجبات إفطار صائم في... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 14 رمضان 1444 هـ 14 رمضان 1444 هـ 242 متطوعا برفحاء يشارك 242 متطوعًا ومتطوعةً معتمدين، بجمعية نماء للعمل التطوعي بمحافظة رفحاء، الكثير من أعمالها الإنسانية والتطوعية، من خلال 16... رفحاء: دوت الخليج رفحاء: دوت الخليج 14 رمضان 1444 هـ 14 رمضان 1444 هـ

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