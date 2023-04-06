فتح القبول والتسجيل للخدمات الطبية على رتبة (عريف - جندي أول)

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مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات...
نسك لحمل عبوات زمزم بمطار جدة
علمت «دوت الخليج» أن هناك دراسة لمقترح من 4 جهات حكومية بوضع آلية تعريف للمعتمر عبر «نسك» بدلًا من تأشيرة معتمر للقادمين لمطار الملك...
أمطار وبرد وسيول على 4 مناطق
هطلت أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، أدت إلى جريان السيول على أجزاء من...
330 شكوى بلدية في شهرين والرخص تتصدر الخدمات
سجلت منصة بلدي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، 330 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة، في وقت استنفرت وزارة الشؤون...
99 % نسبة الاكتفاء الذاتي من البطيخ في السعودية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99%، مبينة أن المملكة تنتج...
خدمات خاصة لذوي الهمم بالمسجد النبوي
يحظى المسنون وذوو الهمم داخل المسجد النبوي بخدمات خاصة أشبه بخدمات المطاعم وقت الإفطار من توفير طاولات ووجبات إفطار صائم في...
242 متطوعا برفحاء
يشارك 242 متطوعًا ومتطوعةً معتمدين، بجمعية نماء للعمل التطوعي بمحافظة رفحاء، الكثير من أعمالها الإنسانية والتطوعية، من خلال 16...
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