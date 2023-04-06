اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة إلى جمهورية السودان



الخرطوم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

//انتهى//

19:19ت م

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الخرطوم 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان البالغة 100 طن من التمور.قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، بحضور المفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم ، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة الخرطوم.وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.//انتهى//19:19ت م0163

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