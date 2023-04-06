السعودية اليوم / انطلاق ملتقى تمكين الشباب بمحافظة قلوة



الباحة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

انطلق بمحافظة قلوة2023 اليوم, ملتقى تمكين الشباب, بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري, والذي يستمر على يومين ويضم 19 جهة حكومية وخاصة.

وأقيمت جلسة حوارية مفتوحة بمشاركة محافظ قلوة ومدير صندوق الموارد البشرية "هدف" بمنطقة الباحة عبدالخالق جماح الزهراني, وعدد من ممثلي الشركات.

كما شهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل, ثم أقيمت ورشة عمل بعنوان "إعداد السيرة الذاتية الصحيحة".

وأوضح محافظ قلوة أن الملتقى يحمل في رؤيته تمكين شباب لديهم ثقافة تحديد المسارات المستقبلية من ناحية مسارات التوظيف والانخراط في سوق العمل أو ثقافة العمل الحر بما يتوافق مع رؤية 2030 ويهدف إلى تمكين وتثقيف المستفيدين من الملتقى وتحديد المسارات المستقبلية المختلفة في ظل ما يحظى به شباب المحافظة من رعاية واهتمام من سمو أمير منطقة الباحة وفي ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بأبناء الوطن على وجه العموم.

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19:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.