السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف حملاتها الميدانية سعيًا لسلامة الغذاء



الطائف 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

سجل مراقبو أمانة الطائف 13.538 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية بمرافق ومنشآت تداول الأغذية والمحلات التي لها علاقة بصحة المستهلك، وذلك في شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، فقد سُجلت 8239 مخالفة في شهر يناير، و 5299 مخالفة في شهر فبراير.

وأكدت الأمانة أنها تستهدف الجودة المستدامة لسلامة الغذاء، ونفذت حملات توعوية مكثفة لأصحاب المتاجر الغذائية والمحال التجارية والعاملين فيها سعياً لرفع مستوى جودة السلامة الغذائية، والتشديد على ذلك خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة طلب المستهلك فيه من جميع السلع والمنتجات، وشملت جهود التوعية اللوائح والاشتراطات البلدية بهدف الارتقاء بأعلى مستويات الجودة للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتواصل أمانة الطائف تقديم رسائلها التوعوية في جميع الأنشطة الغذائية وغير الغذائية التي تمس صحة المواطن مثل محالّ الحلاقة والمشاغل ومغاسل الملابس بشكل مستمر، من خلال مبادرات وبرامج توعوية تقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، إضافة إلى جولات يقوم بها مراقبو الإدارات الإشرافية والفروع البلدية، وتعريف أصحاب المحلات والعاملين فيها باشتراطات الصحة العامة والتعليمات البلدية، ولائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية.

كما نظمت الأمانة أوضاع البسطات الموسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ وذلك وفق آلية المباسط الرمضانية، ووفق الشروط الواجب توافرها في مواقع البسطات، وذلك حرصًا على تسخير كل الإمكانات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي وفق أعلى معايير الجودة، مع منع أنشطة البسطات غير النظامية والعشوائية والحد من أضرارها على صحة المستهلك.

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17:04ت م

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