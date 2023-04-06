شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة في الشباب قبل مواجهة الهلال المرتقبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواجهة نظيره نادي الهلال، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، مساء غدًا الجمعة.

وتنطلق أحداث مباراة الهلال ضد الشباب غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

نجم الشباب جاهزًا للمشاركة ضد الهلال

وأكدت صحيفة الرياضية، على أن اللاعب رياض شراحيلي أصبح جاهز تمامًا للمشاركة مع فريق الشباب خلال مواجهة الهلال القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تعافى تماما من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا خلال تواجده مع المنتخب الوطني في المعسكر الماضي.

وأوضحت أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في تدريبات الشباب الجماعية، أمس الأربعاء، دون أن يشتكي من أي آلام، لتصبح مشاركته أمام الهلال بيد الإسباني فيسنتي مورينو.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الشباب المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.