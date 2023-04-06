شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إنتقال نجم تشيلسي للنصر السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على النهوض بالفريق الأول لكرة القدم، عن الطريق التعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق.

موقف النصر من التعاقد مع كونتي

وكشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع النجم الفرنسي، نجولو كانتي، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت التقارير عبر شبكة "CBS Sports"، أن إدارة نادي النصر مازالت تترقب مفاوضات نادي تشيلسي مع كانتي بشأن تجديد تعاقده مع البلوز.

والجدير بالذكر أن عقد كانتي مع تشيلسي، سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث تشير الأمور إلى خروج اللاعب من قلعة البلوز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.