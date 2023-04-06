السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد 20 برنامجاً أكاديمياً لجامعة أم القرى



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم, الاتفاقية الإطارية الخاصة باعتماد 20 برنامجا في الجامعة خلال عامين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

ومثل الجانبين خلال التوقيع المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي.

وتُعدُّ جامعة أم القرى، إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أن لدى الجامعة (6) برامج معتمدة من الهيئة و(21) برنامجا أكاديميا تحت الإجراء، حيث يبلغ عدد البرامج الأكاديمية لدى الجامعة (210) برامج أكاديمية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

// انتهى //

16:15ت م

0130



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم, الاتفاقية الإطارية الخاصة باعتماد 20 برنامجا في الجامعة خلال عامين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.ومثل الجانبين خلال التوقيع المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي.وتُعدُّ جامعة أم القرى، إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أن لدى الجامعة (6) برامج معتمدة من الهيئة و(21) برنامجا أكاديميا تحت الإجراء، حيث يبلغ عدد البرامج الأكاديمية لدى الجامعة (210) برامج أكاديمية.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.// انتهى //16:15ت م0130

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