السعودية اليوم / "الصحة" تمنح الاعتماد لمركز الأمير فيصل بن مشعل لجراحة السمنة بتجمع القصيم



بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

منحت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة السمنة في مستشفى بريدة المركزي بتجمع القصيم الصحي شهادة الاعتماد لتشغيل المركز لمدة سنة، وذلك بعد اجتياز عملية التقييم التي قامت لجنة الفحص المتخصصة، ونجاح المركز في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن حصول مركز جراحة السمنة بمستشفى بريدة المركزي على شهادة التشغيل من قبل الوزارة يعد نجاحًا نوعياً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة في خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، مؤكداً أنه يولي اهتماما كبيراً بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على المزيد من شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية، بما يلبي التطلعات المنشودة ، ويتواكب مع برنامج التحول الصحي ورؤية 2030.

من جانبه شدد مركز الأمير فيصل بن مشعل لجراحة السمنة على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية التي تعد أهم مسببات السمنة حسب الدراسات العالمية في مجال السمنة، كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والاستعاضة عن الحلويات بتناول الفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة

يذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات التي قدمها المركز للمراجعين خلال العام الماضي 2022م بلغ أكثر من 5893 مستفيداً، كما أجرى المركز خلال العام الماضي 317 عملية جراحية لتكميم المعدة تكللت بالنجاح.

// انتهى //

16:10ت م

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بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسمنحت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة السمنة في مستشفى بريدة المركزي بتجمع القصيم الصحي شهادة الاعتماد لتشغيل المركز لمدة سنة، وذلك بعد اجتياز عملية التقييم التي قامت لجنة الفحص المتخصصة، ونجاح المركز في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة.وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن حصول مركز جراحة السمنة بمستشفى بريدة المركزي على شهادة التشغيل من قبل الوزارة يعد نجاحًا نوعياً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة في خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، مؤكداً أنه يولي اهتماما كبيراً بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على المزيد من شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية، بما يلبي التطلعات المنشودة ، ويتواكب مع برنامج التحول الصحي ورؤية 2030.من جانبه شدد مركز الأمير فيصل بن مشعل لجراحة السمنة على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية التي تعد أهم مسببات السمنة حسب الدراسات العالمية في مجال السمنة، كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والاستعاضة عن الحلويات بتناول الفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي ومنتظم للحد من خطر السمنة.يذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات التي قدمها المركز للمراجعين خلال العام الماضي 2022م بلغ أكثر من 5893 مستفيداً، كما أجرى المركز خلال العام الماضي 317 عملية جراحية لتكميم المعدة تكللت بالنجاح.// انتهى //16:10ت م0129

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