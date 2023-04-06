السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندي أول)



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندي أول) للرجال خلال الفترة من السبت الموافق 17/ 9/ 1444 هـ حتى الخميس الموافق 22/ 9/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

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15:47ت م

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