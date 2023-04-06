

الدمام 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية، أمس ورشة عمل بعنوان "تقييم المنشآت ورصد الملاحظات بحاضرة الدمام"، قدمها عدد من المختصين في هذا المجال.

وتهدف الورشة التي شارك بها 30 متطوعا تم اعتماد تسجيلهم عبر منصة الموارد البشرية للعمل التطوعي ، إلى رفع نسبة الوعي لدى المتدربين، فيما يتعلق بالرقابة المجتمعية وامتثال المنشآت وحفظ النظام والمساهمة في تحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خططها في الإشراف على أسواق النفع العام، والأنشطة الخدمية والأسواق التجارية بالشراكة مع أفراد المجتمع.

وتناولت الورشة، مفهوم تقييم المنشآت، ورصد الملاحظات وأهميته وأهدافه والمهارات و الأساليب التي تعزز الثقة بين أفراد المجتمع، و مهارات التواصل الفعال مع المنشآت و رصد الملاحظات، ودورها في تعزيز اهمية دور المتطوعين، إضافة إلى أخلاقيات التعامل مع المنشآت و الإجراءات المتبعة حسب النظام، كما تناول شرحا عن أهمية أثر العمل التطوعي في خدمة المجتمع ،إضافة إلى حقوق وواجبات المتطوع وأثرها الإجتماعي.

// انتهى //

15:39ت م

0114





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل لتعزيز مفهوم المراقب المجتمعي في امتثال المنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.