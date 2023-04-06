السعودية اليوم / شؤون الحرمين تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات المسوح الاستقصائية



مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإحصاء والإدارات التابعة لها أعمالها خلال شهر رمضان المبارك بعمل استبيانات بشكل موسع في المسوح الأحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة الميدانية من خلال 75 باركود QR مزودة بـ6 لغات عالمية موزعة على 5 محطات رئيسة وفقا لرحلة ضيف الرحمن.

إضافة لاستخدام الذكاء الصناعي في تلك العمليات من خلال شاشات ذكية تقوم بالتقييم بأخذ آراء قاصدي الحرمين الشريفين في معرض الحرمين وتحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر منها "المسوح الإحصائية قياس الرضا عن الخدمات" وتحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناءً على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.

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15:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.