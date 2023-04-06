السعودية اليوم / الجامعة العربية تصدر بيانًا بمناسبة يوم الصحة العالمي



القاهرة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أكدت جامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء الصحة العرب التابع لها مهتم بالأمن الصحي للمواطن العربي من خلال برامج واستراتيجيات تسترشد بها الدول الأعضاء لتعزيز نظمها الصحية ولتوفير الرعاية الصحية لشعوبها.

وقالت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – في بيانٍ أصدرته الجامعة العربية اليوم بمناسبة يوم الصحة العالمي – إن مجلس وزراء الصحة العرب يسعى دائماً إلى تحقيق التنسيق والتكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة في الدول العربية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفعالية أدائها للوصول إلى الصحة للجميع.

ولفتت أبوغزالة النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت شعار هذا العام ليكون "الصحة للجميع"، منوهة إلى أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو الصحة الجيدة والرفاه، حيث يعد الحق في الصحة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ويجب أن تتاح الخدمات الصحية الأساسية للجميع.

وأشارت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب اتخذ في دورته العادية (58) قرارًا بشأن الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام، وشعار هذا العام هو "تأثير المناخ على الصحة"، حيث سُينظم احتفالًا بهذه المناسبة في مقر الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء والجهات المعنية بالصحة.

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15:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.