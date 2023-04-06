السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يقلّد مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة رتبته الجديدة



جدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العميد يوسف الثمالي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنّأ سموه العميد الثمالي، متمنياً له التوفيق والسداد.

// انتهى //

15:19ت م

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