السعودية اليوم / أمانة الشرقية تبحث إعادة خريطة الفرص الاستثمارية للحدائق العامة



الدمام 15 رمضان1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

ناقشت أمانة المنطقة الشرقية في اجتماع أمس، الفرص الاستثمارية في قطاع الحدائق بهدف تطويرها بشكل حضري، وذلك ضمن الفرص المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحسين وتطوير الحدائق، وتحويلها إلى نموذج استثماري جاذب ومتطور، يخدم سكان الأحياء في المنطقة.

وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار التي يمكن طرحها ضمن التوجه نحو استثمار الحدائق، الذي يعد أحد أهداف رؤية

واستعرض الاجتماع عدداً من الفرص الاستثمارية بقطاع الحدائق، وأهداف التطوير وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، ضمن خطة مستقبلية، وتحقيق مستهدفات برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، إضافة إلى دراسة وتحليل الوضع الراهن للحدائق، ومقومات العناصر المتوفرة بالحدائق، وطبيعة الأحياء لرسم أفكار إبداعية لمشروع تطويرها وتحويلها إلى حدائق ضمن خط التطوير الحضري.

// انتهى//

14:44ت م

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الدمام 15 رمضان1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسناقشت أمانة المنطقة الشرقية في اجتماع أمس، الفرص الاستثمارية في قطاع الحدائق بهدف تطويرها بشكل حضري، وذلك ضمن الفرص المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحسين وتطوير الحدائق، وتحويلها إلى نموذج استثماري جاذب ومتطور، يخدم سكان الأحياء في المنطقة.وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار التي يمكن طرحها ضمن التوجه نحو استثمار الحدائق، الذي يعد أحد أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، إضافة إلى بحث الحلول الممكنة أمام التحديات، وإيجاد عوامل الجذب الاستثماري لمثل هذه الفرص، لإعادة خريطة فرص الاستثمارات داخل الحي والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بكفاءة وجودة بالشراكة مع القطاع الخاص.واستعرض الاجتماع عدداً من الفرص الاستثمارية بقطاع الحدائق، وأهداف التطوير وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، ضمن خطة مستقبلية، وتحقيق مستهدفات برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، إضافة إلى دراسة وتحليل الوضع الراهن للحدائق، ومقومات العناصر المتوفرة بالحدائق، وطبيعة الأحياء لرسم أفكار إبداعية لمشروع تطويرها وتحويلها إلى حدائق ضمن خط التطوير الحضري.// انتهى//14:44ت م0096

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