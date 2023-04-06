السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وشركة "ماكسيموس الخليج"



حائل 15 رمضان 1444 ه الموافق 06 أبريل 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، شهد وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ بالصالة الرئيسية بالإمارة اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وشركة "ماكسيموس الخليج".

وتهدف المذكرة إلى تغطية المناطق المستهدفة لعمليات البحث الاجتماعي المكلفة بها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومخاطبة الجهات المعنية ، تحقيقاً لأهداف رؤية

ومثل الإمارة في توقيع المذكرة الوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي ، فيما مثل شركة ماكسيموس الخليج مدير عام تطوير الأعمال بندر بن حسين بابعير .

وتشمل مجالات التعاون العمل على توفير فرص وظيفية للمواطنين وبرامج تدريبية على رأس العمل بالتنسيق مع فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل لأي عملية استقطاب أو توظيف أو تدريب للكوادر الوطنية بالمنطقة ، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال أفضل الممارسات العالمية في الخدمات المجتمعية ودعم المبادرات التنموية في المنطقة والدعم اللوجستي الأمني ومخاطبة الجهات المعنية والقيام بالتغطية الأمنية للمواقع المستهدفة لعمل البحوث الاجتماعية ودراسة إنشاء مركز اتصال " كول سنتر " بمدينة حائل لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة .

حضر مراسم التوقيع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل المهندس فيصل الجريفاني ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فؤاد الغصاب ، والمستشار بمكتب وكيل الإمارة المشرف على مكتب المبادرات التنموية الدكتور أحمد المهجع .

// انتهى //

14:37ت م

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حائل 15 رمضان 1444 ه الموافق 06 أبريل 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، شهد وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ بالصالة الرئيسية بالإمارة اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وشركة "ماكسيموس الخليج".وتهدف المذكرة إلى تغطية المناطق المستهدفة لعمليات البحث الاجتماعي المكلفة بها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومخاطبة الجهات المعنية ، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 .ومثل الإمارة في توقيع المذكرة الوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي ، فيما مثل شركة ماكسيموس الخليج مدير عام تطوير الأعمال بندر بن حسين بابعير .وتشمل مجالات التعاون العمل على توفير فرص وظيفية للمواطنين وبرامج تدريبية على رأس العمل بالتنسيق مع فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل لأي عملية استقطاب أو توظيف أو تدريب للكوادر الوطنية بالمنطقة ، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال أفضل الممارسات العالمية في الخدمات المجتمعية ودعم المبادرات التنموية في المنطقة والدعم اللوجستي الأمني ومخاطبة الجهات المعنية والقيام بالتغطية الأمنية للمواقع المستهدفة لعمل البحوث الاجتماعية ودراسة إنشاء مركز اتصال " كول سنتر " بمدينة حائل لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة .حضر مراسم التوقيع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بحائل المهندس فيصل الجريفاني ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فؤاد الغصاب ، والمستشار بمكتب وكيل الإمارة المشرف على مكتب المبادرات التنموية الدكتور أحمد المهجع .// انتهى //14:37ت م0095

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