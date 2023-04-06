السعودية اليوم / "الفضلي" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار وتطوير المرافئ البحرية بالمنطقة الشرقية



الدمام 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة في الرياض اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وأمانة المنطقة الشرقية؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير واستثمار المواقع الخاصة بالمرافئ البحرية والمواقع المرتبطة والمحيطة بها بالمنطقة الشرقية.

ومثّل الأمانة في الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومثّل الوزارة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبد الرحمن بن محمد الزغيبي, بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل أمين المنطقة الشرقية للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي.

وتأتي المذكرة امتدادًا للتعاون المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يخدم الوطن ويعظم الفائدة من أصول الدولة، من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يسهم في تطوير مواقع المرافئ والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير المواقع المرتبطة والمحيطة بها.

وبحسب المذكرة، فقد حدد الطرفان عددًا من مجالات التعاون المشتركة، تضمنت تطوير المرافق الداخلية وإعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ بما يتناسب مع مستهدفات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المواقع والمساحات المتاحة لتنفيذ وتطوير المرافق الخارجية للمرفأ والأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري، مع المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي وبصري.

وتضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك، وتحديد أوجه الاستخدام الأمثل للمرافئ من الناحية التطويرية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب استثمار المواقع المتفق عليها لمدة زمنية يتم تحديدها وفق طبيعة كل موقع بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير المواقع، وإعداد الدراسة اللازمة لكل للمشروع، وتحديد طبيعة العلاقة بين جميع الأطراف، والقيام كذلك بعملية تسويق الفرص الاستثمارية المستهدفة، والتواصل مع المستثمرين المستهدفين بما يتناسب مع متطلبات الفرص.

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14:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.